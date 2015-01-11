Наезд на пешехода, переходившего проезжую часть в неустановленном для перехода месте

1 ноября 2021 года, около 18 часов 20 минут, в городе Озерск на ул. Музрукова 14, водитель, управляя автомобилем Skoda Rapid, совершил наезд на неустановленного пешехода, по предварительным данным находящимся в состоянии алкогольного опьянения, переходящего проезжую часть в неустановленном для перехода месте, в результате столкновения пешеходу были причинены телесные повреждения.

Пешеход доставлен в приемный покой КБ-71, однако покинул медицинское учреждение до оказания ему медицинской помощи.

В настоящее время по факту данного дорожно – транспортного происшествия проводится проверка.

ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск призывает граждан оказать содействие в установлении всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия по телефону 4-36-02.