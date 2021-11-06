Пункт вакцинации в КСК «Лидер» продолжит работу 9, 10, 11 ноября

График работы вакцинального пункта: 9, 10, 11 ноября с 10:00 до 15:00.

Профилактическое мероприятие будут проводить сотрудники Клинической больницы №71. Вакцинация производится 1 и 2 компонентами вакцины «Спутник V».

Всем желающим поставить прививку против covid-19 при себе необходимо иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС.

Перед прививкой пациента осмотрит медицинский работник: измерит давление, проверит температуру и состояние слизистых (нос, горло), чтобы исключить острые заболевания.

Информация КБ № 71 ФМБА России

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/48961/