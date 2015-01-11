В Озерске проходит вакцинация в КСК «Лидер»: безопасно, комфортно, быстро

В спортивном комплексе «Лидер» работает пункт вакцинации, который начал действовать с конца октября во время нерабочих дней. Формат оказался популярен среди жителей Озерска. За несколько дней работы пункт обслужил около 1000 человек.

- В «Лидере» сейчас работает три медбригады, весь процесс от заполнения анкеты до прививки занимает немного времени. – говорит заведующая городской поликлиникой № 1 Клинической больницы № 71 Ирина Егорова. – Приходят сотрудники бюджетной сферы, работники ПО «Маяк», представители коммерческих предприятий, пенсионеры. На входе у пациента уточняют, на какую прививку пришел человек, разводят потоки для ожидания вакцинации. Таким образом, нагрузка на бригады, которые вакцинируют в поликлинике, должна снизиться. Напомню, что в этом пункте мы прививаем от коронавируса вакциной «Спутник V», 1 и 2 компонентами, и ревакцинируем «Спутником Лайт».

Импровизированный медпункт находится на втором этаже здания. Зайти и подняться на второй этаж можно и с левой, и с правой стороны. Центральный вход не задействован. При входе в помещение охранники вежливо уточняют у посетителя, какой компонент вакцины он пришел ставить. Пациент заполняет анкету за столиками, находящихся на расстоянии 1,5 метров и отправляется ожидать вызова медиков. Все группы (вакцинируемые 1, 2 компонентом и «Спутником Лайт»), разделены дистанцией, к пациентам выходит медработник и измеряет температуру. Далее в отдельном помещении перед прививкой пациента осматривают: измеряют давление и состояние слизистых носа и горла, задают вопросы о состоянии. При себе посетителю обязательно нужно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Озерчане уже успели оценить удобство пункта. Галина уверена, что пройдет всю процедуру довольно быстро:

- Я уже поставила три недели назад в поликлинике первую вакцину, но там ожидание было долгим. Здесь я вижу, что пройду вакцинацию быстро. Да и помещение здесь просторное.

Ирина Егорова призывает жителей Озерска как можно скорее вакцинироваться от COVID-19:

- Смертельное заболевание сейчас опасно и для пожилых, и тем, кому нет 40 лет. Даже если все закончится благополучно, последствия для организма могут быть крайне серьезными

Напомним, вакцинальный пункт в КСК «Лидер» будет работать 9, 10, 11 ноября с 10:00 до 15:00.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/48972/