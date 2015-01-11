Уральский полпред потребовал пресечь фальсификацию QR-кодов

Во всех субъектах Уральского федерального округа, в том числе в Челябинской области, пройдут дополнительные проверки по фактам фальсификации QR-кодов.

«Мы будем жестко пресекать любые попытки продажи QR-кодов во всех регионах УрФО. Предупреждаю: виновников ждет максимально серьезное наказание. Не могу оставить этот вопрос без контроля, потому что речь идет о жизни и здоровье людей», – заявил Владимир Якушев.

Он также предупредил, что нести ответственность по всей строгости закона будут не только те, кто торгуют QR-кодами, но и те, кто их приобретает.

Напомним, ранее в Кургане выявлена преступная схема, по которой работник одной из поликлиник через посредников за денежное вознаграждение вносил заведомо ложные сведения в информационную систему о проведении вакцинации от COVID. Всем им грозят крупные сроки.

https://dostup1.ru/society/Uralskiy-polpred-potreboval-presech-falsifikatsiyu-QR-kodov_143165.html