Жители области могут переписаться по телефону

До 14 ноября включительно в Челябинской области, как и в целом по стране, продолжается Всероссийская перепись населения. Ответить на вопросы переписи можно и по телефону.

Услугой переписи по телефону могут воспользоваться жители области, которые болеют или по каким-то другим причинам не могут пустить к себе переписчика или переписаться на портале госуслуг.

Если переписчик при обходе участка не застает кого-то дома или ему не открывают дверь, то он оставляет в почтовом ящике или в дверях квартиры информационную листовку (А4 формата), в которой помимо информации о переписи, сроках и способах ее прохождения указан телефон стационарного участка. Также информацию о номерах телефонов стационарных участков можно часто встретить на дверях подъездов, на информационных досках и в лифтах домов. По указанным номерам жители могут позвонить и попросить переписать их домохозяйства по телефону. Услугу перепись по телефону оказывают контролеры полевого уровня и переписчики, которые со слов позвонившего заполнят ответы на вопросы электронных переписных листов в своих планшетах. Важно помнить, что никакие паспортные данные и другие документы переписчик спрашивать не будет.

Напоминаем также, что опрос населения в рамках переписи населения ведется сразу несколькими способами. Заполнить анкету можно самостоятельно на портале госуслуг. Параллельно переписчики проводят подомовой обход, в ходе которого опрашивают население. Также можно ответить на вопросы, придя на любой из стационарных участков, в том числе расположенных в помещениях МФЦ.

По всем возникающим вопросами жители области могут обращаться по телефону оперативного штаба по проведению переписи 8-919-320-71-28.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/48979/