Афиша возвращается на Озерск.ру!
Лучшие события эти выходных!
Озёрск
13-ое ноября, суббота
11-00 Театр кукол "Золотой петушок"
"Сказка о глупом мышонке", 3+
18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Скупой" Жан-Батист Мольер
Комедия 12+
14-ое ноября, воскресенье
11-00 Театр кукол "Золотой петушок"
"Серая шейка", 5+
11-00 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Золушка" Е.Шварц
Старинная сказка (6+)
11-00 Шахматный клуб, (пр.К.Маркса д.2, т.7-97-68)
Полуфинал первенства Озерского ГО по классическим шахматам.
Контроль времени - 40 минут + 30 секунд добавление на ход каждому участнику.
Регистрация участников с 11-00 до 11-20. Первый тур – 11-30.
Игровые дни – воскресенье 11.00, вторник 18.30.
18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Господа, товарищи, сволочи и дамы..." В.Ляпин
Комедия-гротеск (16+)
Челябинск
Исторический музей Южного Урала предлагает
РАСПИСАНИЕ ЭКСКУРСИЙ НА ВЫХОДНЫЕ 13 и 14 НОЯБРЯ
Часы работы музея: с 11:00 до 19:00, кассы до 18:15
Адрес музея: г.Челябинск, ул.Труда, 100
Экскурсия на ПОСТОЯННОЙ ЭКСПОЗИЦИИ (5+)
Вход в Восточную башню
14:00, 15:00, 16:00, 17:00
с экскурсией: 250 руб. взрослые; 160 руб. школьники/студенты/пенсионеры
без экскурсии: 200 руб. взрослые; 100 руб. школьники/студенты/пенсионеры
Экскурсии на выставке «АЛЕКСАНДР I - ДЕРЖАВ ВОССТАНОВИТЕЛЬ» из Музеев Московского Кремля (5+)
Вход в Восточную башню
14:00, 16:00
с экскурсией: 250 руб.; пенсионеры 150 руб.
без экскурсии: 200 руб.; пенсионеры 100 руб.
Экскурсии на выставке «НА СТАЛИ ЗОЛОТОМ УЗОР ИЗЯЩНЫЙ» (5+)
Вход в Западную башню
15:00
с экскурсией: 200 руб.; пенсионеры 125 руб.
без экскурсии: 150 руб.; пенсионеры 75 руб.
Выставка «ПУТЕШЕСТВИЕ АЛЕКСАНДРА I ПО УРАЛУ. 1824 ГОД» (5+)
Вход в Восточную башню
без экскурсии: 100 руб.; пенсионеры 50 руб.
Выставка «МИНЕРАЛЫ В ЖИЗНИ ДРЕВНИХ ЮЖНОУРАЛЬЦЕВ» (0+)
Вход в Западную башню
без экскурсии: 120 руб.; пенсионеры 60 руб.
Выставка «РОДНОЙ ДОМ» (0+)
Вход в Западную башню
без экскурсии: 120 руб.; пенсионеры 60 руб.
Выставка «ОТПЕЧАТКИ. РОЖДЕНИЕ. ЧЕЛОВЕК» (0+)
Вход в Западную башню
без экскурсии: 100 руб.; пенсионеры 50 руб.
ЕДИНЫЙ БИЛЕТ НА ОСМОТР ЭКСПОЗИЦИИ И ВСЕХ ВЫСТАВОК
без экскурсии: 350 руб. взрослые; 250 руб. школьники, студенты; 175 руб. пенсионеры
Возможно приобретение билетов онлайн по Пушкинской карте
(для молодежи от 14 до 22 лет включительно)
В связи с требованием Роспотребнадзора и соблюдением санитарно-эпидемиологических требований на экскурсиях рекомендуем надевать маску
Телефоны для справок и записи на экскурсии:
(351) 263-08-32, 265-23-88 (в рабочие дни с 09-00 до 18-00)
E-mail: orgotdel@chelmuseum.ru
Екатеринбург
13-ое ноября, суббота
19-00 «Киноконцертный театр Космос»
Симфонические рок-хиты. Восстание машин «Concord Orchestra». Вы услышите самые лучшие композиции Linkin Park, Metallica, Depeche Mode, The Prodigy, A-ha, U2, Evanescence, Europe, The Rasmus, Queen, Scorpions, Nightwish, Muse, Marilyn Manson, Imagine Dragons, AC/DC, Rammstein. Современные оркестровые аранжировки CONCORD ORCHESTRA одновременно окунут вас в ностальгию, унесут в будущее и позволят оказаться на всех рок-концертах любимых групп одновременно!
Материал подготовила Александра Лебедева