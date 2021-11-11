Афиша возвращается на Озерск.ру!

Лучшие события эти выходных!

Озёрск

13-ое ноября, суббота

11-00 Театр кукол "Золотой петушок"

"Сказка о глупом мышонке", 3+

18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Скупой" Жан-Батист Мольер

Комедия 12+

14-ое ноября, воскресенье

11-00 Театр кукол "Золотой петушок"

"Серая шейка", 5+

11-00 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Золушка" Е.Шварц

Старинная сказка (6+)

11-00 Шахматный клуб, (пр.К.Маркса д.2, т.7-97-68)

Полуфинал первенства Озерского ГО по классическим шахматам.

Контроль времени - 40 минут + 30 секунд добавление на ход каждому участнику.

Регистрация участников с 11-00 до 11-20. Первый тур – 11-30.

Игровые дни – воскресенье 11.00, вторник 18.30.

18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Господа, товарищи, сволочи и дамы..." В.Ляпин

Комедия-гротеск (16+)

Челябинск

Исторический музей Южного Урала предлагает

РАСПИСАНИЕ ЭКСКУРСИЙ НА ВЫХОДНЫЕ 13 и 14 НОЯБРЯ

Часы работы музея: с 11:00 до 19:00, кассы до 18:15

Адрес музея: г.Челябинск, ул.Труда, 100

Экскурсия на ПОСТОЯННОЙ ЭКСПОЗИЦИИ (5+)

Вход в Восточную башню

14:00, 15:00, 16:00, 17:00

с экскурсией: 250 руб. взрослые; 160 руб. школьники/студенты/пенсионеры

без экскурсии: 200 руб. взрослые; 100 руб. школьники/студенты/пенсионеры

Экскурсии на выставке «АЛЕКСАНДР I - ДЕРЖАВ ВОССТАНОВИТЕЛЬ» из Музеев Московского Кремля (5+)

Вход в Восточную башню

14:00, 16:00

с экскурсией: 250 руб.; пенсионеры 150 руб.

без экскурсии: 200 руб.; пенсионеры 100 руб.

Экскурсии на выставке «НА СТАЛИ ЗОЛОТОМ УЗОР ИЗЯЩНЫЙ» (5+)

Вход в Западную башню

15:00

с экскурсией: 200 руб.; пенсионеры 125 руб.

без экскурсии: 150 руб.; пенсионеры 75 руб.

Выставка «ПУТЕШЕСТВИЕ АЛЕКСАНДРА I ПО УРАЛУ. 1824 ГОД» (5+)

Вход в Восточную башню

без экскурсии: 100 руб.; пенсионеры 50 руб.

Выставка «МИНЕРАЛЫ В ЖИЗНИ ДРЕВНИХ ЮЖНОУРАЛЬЦЕВ» (0+)

Вход в Западную башню

без экскурсии: 120 руб.; пенсионеры 60 руб.

Выставка «РОДНОЙ ДОМ» (0+)

Вход в Западную башню

без экскурсии: 120 руб.; пенсионеры 60 руб.

Выставка «ОТПЕЧАТКИ. РОЖДЕНИЕ. ЧЕЛОВЕК» (0+)

Вход в Западную башню

без экскурсии: 100 руб.; пенсионеры 50 руб.

ЕДИНЫЙ БИЛЕТ НА ОСМОТР ЭКСПОЗИЦИИ И ВСЕХ ВЫСТАВОК

без экскурсии: 350 руб. взрослые; 250 руб. школьники, студенты; 175 руб. пенсионеры

Возможно приобретение билетов онлайн по Пушкинской карте

(для молодежи от 14 до 22 лет включительно)

В связи с требованием Роспотребнадзора и соблюдением санитарно-эпидемиологических требований на экскурсиях рекомендуем надевать маску

Телефоны для справок и записи на экскурсии:

(351) 263-08-32, 265-23-88 (в рабочие дни с 09-00 до 18-00)

E-mail: orgotdel@chelmuseum.ru

Екатеринбург

13-ое ноября, суббота

19-00 «Киноконцертный театр Космос»

Симфонические рок-хиты. Восстание машин «Concord Orchestra». Вы услышите самые лучшие композиции Linkin Park, Metallica, Depeche Mode, The Prodigy, A-ha, U2, Evanescence, Europe, The Rasmus, Queen, Scorpions, Nightwish, Muse, Marilyn Manson, Imagine Dragons, AC/DC, Rammstein. Современные оркестровые аранжировки CONCORD ORCHESTRA одновременно окунут вас в ностальгию, унесут в будущее и позволят оказаться на всех рок-концертах любимых групп одновременно!

Материал подготовила Александра Лебедева