Житель Кыштыма незаконно нарыбачил на 340 тыс. руб.

В Аргаяшском районе задержали браконьера – житель Кыштыма рыбачил с использованием запрещенных лесковых сетей.

«Полицейские совместно с инспектором рыбоохраны изъяли у 43-летнего мужчины 350 единиц рыбы рипус, которую он незаконно выловил из озера, не имея соответствующего разрешения и с использованием запрещенных рыболовных лесковых сетей. В результате причинен ущерб на сумму более 340 тыс. рублей», – говорится в сообщении.

По данному факту дознанием ОМВД России по Аргаяшскому району возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов). Максимальная санкция данной части статьи – лишение свободы сроком до 2 лет.

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

https://dostup1.ru/society/Zhitel-Kyshtyma-nezakonno-narybachil-na-340-tys_143361.html