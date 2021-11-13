В России впервые зарегистрировали инъекцию от COVID-19

В России зарегистрировали первый препарат в форме инъекций для лечения коронавируса – «Арепливир» поступит в продажу с начала декабря 2021 года.

Сообщается, что первый отечественный внутривенный противовирусный препарат прямого действия является разработкой ГК «Промомед». В компании отметили, что создание инъекционной формы фавипиравира в виде нерастворимого порошка эффективней таблеток и является первой подобной мировой разработкой.

«Инъекционную форму препарата характеризует не только 100% биодоступность, но и более интенсивное проникновение и распределение в клетках, более длительное удержание терапевтической концентрации в тканях, а также улучшенный профиль безопасности. Это должно значительно повысить эффективность проводимого лечения на госпитальном этапе», – отметил главный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев.+

В компании отметили, что в ходе недавнего совещания президент России Владимир Путин анонсировал появление новых отечественных препаратов для борьбы с COVID-19, одним из которых стал «Арепливир».

https://dostup1.ru/medicine/V-Rossii-vpervye-zaregistrirovali-inektsiyu-ot-COVID-19_143379.html