Новости недели с Александрой Лебедевой (14.11.2021 г.)

Еженедельный выпуск "Новостей", где мы подводим итоги, рассказываем о самом главном и интересном!

В этом выпуске:

- С 11 октября в Челябинской области вступил в силу запрет Роспотребнадзора на работу для непривитых граждан – он касается представителей 11 сфер деятельности.

- Пункт вакцинации в КСК «Лидер» продолжит работу до конца ноября

- Работа школ возобновится 15-го ноября

- Озёрские театры открыли свои двери после т.н.ковидных каникул. А спектакль "Господа, товарищи, сволочи и дамы..." отметил 20-летний юбилей!

- "Вовка из Сороковки" побывал на гастролях.