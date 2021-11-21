Жители 27 атомных городов смогут стать «вожатыми будущего» и освоить актуальные знания и навыки

Как стать участником, и кто те первые счастливчики – смотрите ПРЯМОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ «Лига LIVE» 26 ноября с 17:00 на сайте https://facecast.net/w/g6m8rn

Со следующего, 2022 года, жители 27 атомных городов смогут присоединиться к программе «ВОЖАТЫЙ БУДУЩЕГО» проекта «Лига Прогресса», который начал свою работу в 4-х городах в октябре 2021 г.

«Мы хотим, чтобы у всех жителей городов атомной промышленности появилась возможность осваивать самые актуальные и востребованные знания и навыки XXI века. Мы создали информационную online - площадку для педагогов, вожатых и помощников вожатых, на которой они могут обмениваться опытом, получать необходимые компетенции от экспертов и лидеров мнений для дальнейшей передачи их новому поколению и созданию инновационных программ в лагерях. Уже в следующем году жители всех 27* городов атомной промышленности смогут принять участие в программе «ВОЖАТЫЙ БУДУЩЕГО 2.0!», — рассказала автор и руководитель проекта Алена Добролюбова.

ЕСЛИ ТЕБЕ ОТ 16 ДО 35 ЛЕТ, ТЫ ЖИВЕШЬ В ОДНОМ ИЗ 27 ГОРОДОВ АТОМНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ХОЧЕШЬ стать частью нашего комьюнити, чтобы:

- преобразовать навыки в компетенции

- раскрыть свои сильные стороны, прокачать личный бренд и быть в курсе трендов

- получить доступ к лучшим инструментам в диджитал-пространстве

- научиться создавать и реализовывать собственные проекты

- найти новых друзей и единомышленников из разных городов

- стать участником наших программ в лагерях атомных городов и передавать свой опыт подрастающему поколению

НЕ ПРОПУСТИ!

26 ноября с 17.00 до 19.30 по МСК приглашаем тебя на наше официальное ПРЯМОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ «Лига LIVE»!

Что нас ждет?

- Знакомство с идеей и концепцией проекта «Лига Прогресса»

- Условия для того, чтобы стать частью нашего комьюнити

- Возможность задать вопросы уникальным спикерам - экспертам, партнерам и организаторам

- Специальные гости проекта

- Интерактивная развлекательная программа с ярким ведущим

- Подведение итогов первого потока программы «ВОЖАТЫЙ БУДУЩЕГО»

- Предзапись на программу «ВОЖАТЫЙ БУДУЩЕГО 2.0»

- И, конечно, много приятных сюрпризов в конце!

Прямое включение «Лига LIVE» пройдет в онлайн-формате на платформе https://facecast.net/w/g6m8rn

По словам Алены Добролюбовой, проект «Лига Прогресса» официально стартовал осенью 2021 года. Он реализуется Департаментом по взаимодействию с регионами Госкорпорации «Росатом» при поддержке «Школы Росатома».

Молодые люди из 4 атомных городов — Полярные Зори, Заречный (Пензенская область), Лесной и Глазов — приняли участие в первом потоке программы «ВОЖАТЫЙ БУДУЩЕГО», который прошел в октябре - ноябре 2021 года в формате вебинаров с участием ведущих российских экспертов по наиболее актуальным направлениям развития жизненных навыков XXI века, включая диджитал, «4К» (коммуникация, креативность, командная работа, кросскультурность) и эмоциональный интеллект.

В проекте приняли участие талантливые и амбициозные молодые люди от 16 до 35 лет. Среди них были как опытные педагоги, вожатые и помощники вожатых, так и те, кто только хочет попробовать себя в этой роли!

«Первый поток программы показал блестящие результаты! Нам удалось соединить вместе активных и целеустремленных людей, которые готовы быть «путеводными ориентирами» для подрастающего поколения. 5 дней анонса проекта, 263 заявки, 110 участников, 7 недель плодотворной работы, 50 человек, дошедших до финала программы, и, что самое приятное, почти половина из них поедут реализовывать детскую программу «Шаг в будущее. Действуй!» уже в эти новогодние каникулы в г. Полярные Зори вместе с нами», - поделилась Алена Добролюбова .

«Мы не только развивали актуальные навыки, осваивали новые инструменты и создавали мероприятия для зимнего кэмпа, но и приобрели тот самый круг общения СВОИХ людей. Людей, у которых горят глаза от дела, которым они занимаются. Людей, которые не готовы останавливаться на достигнутых результатах. Людей, которые хотят быть не только Вожатыми Будущего, но и лидерами XXI века», - пояснила суть проекта Алена Добролюбова.

Спеши принять участие в ПРЯМОМ ВКЛЮЧЕНИИ 26 ноября в 17:00!

Наш официальный хештег — #ligaprogressa

Подписывайтесь на наши каналы, чтобы быть в курсе событий и точно ничего не пропустить!

t.me/ligaprogressa

Instagram @liga.progressa

*27 городов атомной промышленности

1. Балаково (Саратовская область)

2. Билибино (Чукотский АО)

3. Волгодонск (Ростовская область)

4. Глазов (Удмуртская Республика)

5. Десногорск (Смоленская область)

6. Димитровград (Ульяновская область)

7. Железногорск (Красноярский край)

8. Заречный (Пензенская область)

9. Заречный (Свердловская область)

10. Зеленогорск (Красноярский край)

11. Краснокаменск (Забайкальский край)

12. Курчатов (Курская область)

13. Лесной (Свердловская область)

14. Нововоронеж (Воронежская область)

15. Новоуральск (Свердловская область)

16. Обнинск (Калужская область)

17. Озерск (Челябинская область)

18. Певек (Чукотский АО)

19. Полярные Зори (Мурманская область)

20. Саров (Нижегородская область)

21. Северск (Томская область)

22. Снежинск (Челябинская область)

23. Сосновый бор (Ленинградская область)

24. Трехгорный (Челябинская область)

25. Удомля (Тверская область)

26. Усолье-Сибирское (Иркутская область)

27. Электросталь (Московская область)

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/49103/