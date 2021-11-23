Сотрудники Госавтоинспекции Озерска провели мастер-классы по изготовлению фликеров

В целях профилактики безопасности дорожного движения пешеходов и популяризации использования световозвращающих элементов, в образовательных организациях Озерского городского округа, инспектор по пропаганде БДД старший лейтенант полиции Наталья Архипова провела профилактические беседы и мастер-классы по изготовлению фликеров.

Занятия проведены с представителями отрядов юных инспекторов дорожного движения на базе клуба «Веста» и в начальных классах МБОУ «СОШ №30».

Чтобы стать заметнее на дороге в темное время суток, под руководством сотрудника ГИБДД ребята самостоятельно сделали себе и своим близким и друзьям фликеры, вырезав понравившиеся фигурки из светоотражающей ленты. Наталья Алексеевна показала, как правильно наклеить эти яркие аксессуары на верхнюю одежду и дала рекомендации носить их постоянно.

Госавтоинспекция напоминает, что при движении в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется использовать предметы со световозвращающими элементами. А при движении вне населенных пунктов световозвращатели использовать обязательно.

Крепить их следует на верхней одежде, рюкзаках и на детских колясках таким образом, чтобы при переходе или движении по проезжей части на них попадал свет фар автомобилей.

Благодаря световозвращающим элементам водителю автомобиля будет гораздо проще увидеть пешеходов при переходе улиц с плохим освещением, в темное время суток или в условиях недостаточной видимости.

При движении с ближним светом фар водитель автомобиля способен увидеть пешехода на дороге на расстоянии 25-50 метров. Если пешеход носит световозвращатель, то расстояние увеличивается до 150-200 метров. А при движении автомобиля с дальним светом фар дистанция, на которой пешеход со световозвращателем становится виден, увеличивается со 100 до 350 метров.

Уважаемые родители! Для безопасности маленького пешехода примите меры к тому, чтобы на одежде у вашего ребенка обязательно были светоотражающие элементы, делающие его заметным на дороге!