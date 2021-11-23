Сотрудники полиции Озерска провели беседы с учащимися 34 школы об опасности проявления экстремизма в обществе

В рамках акции «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути» сотрудники Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск провели профилактические беседы с учащимися МБОУ ООШ №34.

Основная цель мероприятия – предупреждение и пресечение правонарушений несовершеннолетними, предотвращение распространение радикальных идей среди молодежи.

Сотрудники отдела уголовного розыска объяснили, что такие правонарушения как разжигание межнациональной вражды, призывы к совершению террористических и экстремистских преступлений предусматривают уголовное наказание, а также предостерегли учащихся от сомнительных знакомств в различных социальных сетях. Правоохранители также разъяснили, какая ответственность предусмотрена за публикации в сети Интернет каких-либо материалов, направленных на пропаганду религиозного или национального превосходства, а также финансирование и участие в неформальных объединениях противоправного характера.

Ребятам напомнили о вреде наркотических веществ, подробно остановившись на последствиях их незаконного оборота не только для здоровья, но и в целом на дальнейшей жизни подрастающего поколения, а также об уголовной и административной ответственности, предусмотренной за употребление, сбыт и хранение наркотических средств.

В ходе проведения лекции ребятам был продемонстрирован наглядный информационный видеоматериал, в котором определены виды экстремизма, с пояснениями и нормативно-правовыми актами по данному направлению.