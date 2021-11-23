ХК «Трактор» обыграл «Адмирал» в матче КХЛ

В воскресенье хоккейный клуб «Трактор» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги принимал в Челябинске «Адмирал» из Владивостока и одержал минимальную победу со счетом 2:1.

Челябинцы считались явными фаворитами в матче с последней командой «Востока». Аналитики спортивного мобильного приложения (обзор на него тут) давали 78% вероятности победы «медведей» в основное время.

Подопечные Анвара Гатиятулина повели в счете еще в первом периоде – Виталий Кравцов забросил шайбу на 12-й минуте после передач Ткачева и Кулика.

Во втором игровом отрезке Кравцов оформил дубль, создав комфортное преимущество команды хозяев, однако в концовке матча гостям удалось внести интригу в ход встречи. Чешский защитник приморского клуба Либор Шулак отправил шайбу в сетку ворот «Трактора» за 6 минут до конца поединка.

Гости устроили навал на ворота соперника и даже сняли вратаря на последние 2 с лишним минуты, но команде Гатиятулина удалось сохранить победный счет.

По итогам встречи челябинский коллектив остался на второй строчке Восточной конференции, теперь у него в активе 50 очков. Отставание от «Металлурга» составляет всего 1 балл.

«Адмирал» с 17 очками продолжает оставаться на дне турнирной таблице «Востока», отставая на 2 очка от «Куньлуня» и на 14 очков от зоны плей-офф.