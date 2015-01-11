На Южном Урале потеплеет до +5

В ближайшие дни в Челябинской области будет тепло и сыро – на максимуме температура поднимется до плюс 5 градусов, где-то пройдут дожди со снегом.

По данным синоптиков, сегодня, 30 ноября, перепад температур в разных частях региона составит от минус 2 до плюс 3 градусов., и только в низинах – до минус 7. Возможен мокрый снег с дождем при сильном ветре, при порывах достигающем 20 м/с.

В ночи на среду и четверг температура не опустится ниже минус 4, а где-то сохранит плюсовые значения. Днем 1 и 2 декабря – от 0 до плюс 5, и также умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, по-прежнему сохранится сильный ветер.

По всей территории области ожидается гололедица, что чревато возникновением ДТП у автомобилистов и повышенным травматизмом из-за падения у пешеходов.

https://dostup1.ru/society/Na-Yuzhnom-Urale-potepleet-do-5_144042.html