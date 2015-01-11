В экстренном порядке начали борьбу с наледью

Как пояснили в Управлении капитального строительства и благоустройства, подрядчики, обслуживающие улично-дорожную сеть, имеют необходимую технику и достаточный объем противогололедных материалов.
По прогнозу синоптиков, неделя ожидается умеренно теплой и с осадками. Подрядчикам поставлена задача оперативно реагировать на погодные изменения. Особое внимание уделять центральным улицам и проспектам, остановочным комплексам и пешеходным переходам, спускам и подъемам, тротуарам.
Особые рекомендации администрация округа выдала управляющим организациям принять срочные меры по ликвидации скользкости у подъездов и в целом на дворовых территориях и проездах.
Очевидно, что борьбу с наледью предстоит вести не один день. Контроль за дорожными службами будет вести УКСиБ, указывая на недочеты, которые должны оперативно устраняться.
Если жители считают, что уборка конкретных участков улично-дорожной сети ведётся некачественно, они могут обращаться в официальное сообщество органов местного самоуправления в социальной сети «ВКонтакте» Озерский городской округ.
Кроме того, жителям округа следует при передвижении в гололед быть особо внимательными. Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» напоминает:
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надевайте малоскользящую обувь;
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передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны;
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пожилым людям рекомендуется использовать трость с острым наконечником или специальную палку с заостренным концом;
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всегда помните об осторожности — выбирайте более безопасный путь, идите там, где меньше льда, где дорожки посыпаны песком, где есть освещение;
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не стоит догонять отходящий транспорт, вы рискуете оказаться у него под колесами.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа