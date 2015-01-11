В экстренном порядке начали борьбу с наледью

Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск предупреждает об участившихся фактах телефонного мошенничества, связанного с использованием интернет-сервиса подменных абонентских номеров. При этом номера телефонов могут быть закреплены как за банками, так и за различными государственными организациями Подробнее