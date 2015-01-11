ХК «Трактор» готовится принять хабаровский «Амур»

В четверг ХК «Трактор» примет на домашней арене «Амур» из Хабаровска в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Хозяева считаются явными фаворитами встречи – аналитики одного из спортивных мобильных приложений (обзор на него тут) дают порядка 82% вероятности победы «Трактора».

В настоящий момент «медведи» располагаются на второй строчке турнирной таблицы Восточной конференции с 53 очками в активе. Отставание от лидирующего «Металлурга» составляет 2 балла. В начале ноября подопечные Анвара Гатиятулина выдали серию из пяти побед подряд, но в последних шести матчах челябинцы неизменно чередуют победы с поражениями.

В воскресенье «Трактор» в гостях уступил минскому «Динамо» (1:2). Если верить тенденции, пришло время для победы.

«Амур» в этом сезоне, кажется, по-настоящему борется за попадание в плей-офф. После 35 игр «тигры» набрали 31 очко и отстают от заветного восьмого места всего на 2 балла. Только что завершилась четырехматчевая домашняя серия «Амура», в которой подопечные Михаила Кравеца отметились победами над «Автомобилистом» (3:0) и «Салаватом Юлаевым» (2:1).

Согласно сайту КХЛ, хабаровчане в предстоящем поединке не смогут рассчитывать на двух защитников – Романа Бычкова и Глеба Корягина. У «Трактора» в составе одна потеря, но существенная – чех Томаш Гика за 23 игры в этом сезоне набрал 21 очко по системе гол+пас.