Муниципальный служащий из Озерска стал призером профессионального конкурса

Управляющий делами администрации Озерского городского округа Артем Полтавский стал призером конкурса «Лучший муниципальный служащий в Челябинской области».

Конкурс проводился с сентября по ноябрь 2021 года по поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера в целях повышения престижа муниципальной службы и выявления служащих, достигших высоких результатов в профессиональной деятельности. Он является частью действующей в регионе программы оптимизации функций государственного (муниципального) управления и повышения эффективности их обеспечения.

Претенденты на звание лучшего муниципального служащего, помимо заявки и анкеты, представили на конкурс эссе. В этом году им было предложено поразмышлять на тему «Мой взгляд на цифровую трансформацию: настоящее и будущее». Выбор темы продиктован временем: мир стремительно меняется под воздействием информационных преобразующих технологий и инновационных бизнес-моделей, которые активно поддерживаются и развиваются управленческими информационными инструментами. Также участники конкурса проходили онлайн-тестирование.

За звание «Лучший муниципальный служащий в Челябинской области» в этом году боролись 16 человек, которые оценивались по нескольким критериям: уровень профессиональных знаний, достижения в работе, наличие наград и поощрений, а также отражение позиции автора и актуальность проблемы, поднятой в конкурсном эссе. Конкурсная комиссия выделила 10 победителей в трех номинациях: «Лучший муниципальный служащий городского округа», «Лучший муниципальный служащий муниципального района», «Лучший муниципальный служащий внутригородского района, городского и сельского поселения». Победителями и призерами стали представители восьми городов и районов региона.

В номинации «Лучший муниципальный служащий городского округа» места распределились следующим образом: 1-е место – Дмитричева Светлана Викторовна, заместитель начальника управления образования администрации города Трехгорного городского округа; 2-е место – Вихарева Татьяна Николаевна, консультант отдела учета, отчетности и финансирования управления финансов администрации Магнитогорского городского округа; 3-е место – Сунцова Анна Анатольевна, начальник управления образования администрации Южноуральского городского округа, и Полтавский Артем Юрьевич, управляющий делами администрации Озерского городского округа Челябинской области.

Сегодня глава Озерского городского округа Евгений Щербаков поздравил Артема Полтавского с успешным участием в конкурсе и вручил диплом губернатора Челябинской области.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/49230/