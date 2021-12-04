Информация о заболеваемости COVID-19

Межрегиональное управление №71 информирует, в период с 29.11.2021г. по 05.12.2021г. у граждан, проживающих на территории Озерского городского округа, зарегистрировано 205 новых случаев заболевания COVID-19.

За этот период выздоровели 402 человека.

В Озерском городском округе продолжается вакцинация против COVID-19.

По данным, предоставленным ФГБУЗ «Клиническая больница №71» ФМБА России, по состоянию на утро 06.12.2021 получили 1 прививку 36589 человек, 2 прививки – 26109 человек.

Вакцинация – самый надежный способ защитить вас от тяжелого течения COVID-19 и необратимых последствий.

Напомним, вакцинация проводится в городской и заводской поликлиниках.

Запись на вакцинацию доступна по телефонам:

4-40-90 (городская поликлиника),

2-50-12 (заводская поликлиника, для сотрудников ФГУП «ПО «Маяк»).

Пункт вакцинации в КСК «Лидер» продолжит работу до 10 декабря включительно

График работы пункта: ежедневно, до 10 декабря включительно, с 10:00 до 15:00, кроме воскресенья. Вход через лестницу на 2 этаж.

Вход через лестницу на 2 этаж.

Всем желающим поставить прививку против covid-19 при себе необходимо иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/49218/