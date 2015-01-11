Путин подписал закон об увеличении МРОТ в 2022 году

Президент России Владимир Путин утвердил закон об увеличении минимального размера оплаты труда – с 1 января 2022 года она составит 13 890 рублей.

Как напоминает РИА Новости, авторы законопроекта предлагали увеличить МРОТ до 13 617 рублей в месяц, и с такой суммой Госдума одобрила его в первом чтении. Ко второму глава государства предложил поправку – повысить минимальную зарплату до 13 890 рублей. Впоследствии ее приняли депутаты и сенаторы и предусмотрели в федеральном бюджете на 2022-2024 годы.

Как отмечал Путин, увеличение МРОТ «повлияет на рост многих социальных пособий, включая выплаты семьям с детьми и доплаты к пенсиям, послужит ориентиром для установления зарплат в отраслях экономики».

С 1 января 2021 года минимальный размер оплаты труда рассчитывается, исходя из медианной зарплаты (у одной половины заработок выше этого показателя, у другой — ниже), в текущем году МРОТ составляет 42% этой величины: 12 792 рубля.

https://dostup1.ru/finance/Putin-podpisal-zakon-ob-uvelichenii-MROT-v-2022-godu_144349.html