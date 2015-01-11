Челябинская область получит 2,7 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

Правительство Российской Федерации выделило еще 89 млрд рублей на поддержку региональных систем здравоохранения в борьбе с коронавирусом. Челябинская область получит из федерального бюджета 2 млрд 676 млн рублей, сообщает в среду, 8 декабря, пресс-служба правительства региона.

Эти средства помогут обеспечить всем необходимым пациентов, которые лечатся на дому и в больницах.

«Ситуация с заболеваемостью ковидом в целом остается напряженной. Необходимо постоянно контролировать запас лекарств, кислорода, средств индивидуальной защиты, а также сохранять резерв коек. Дополнительное финансирование повысит запас прочности системы здравоохранения, не сокращая расходы на плановую медицинскую помощь»,

— говорит министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов.

Напомним, в России уже выявлены первые случаи заражения новым штаммом коронавируса «омикрон».

Кстати, ученые полагают, что «омикрон» может стать природной вакциной от более патогенных видов коронавируса.

https://www.1obl.ru/news/koronavirus/chelyabinskaya-oblast-poluchit-2-7-mlrd-rubley-na-borbu-s-koronavirusom/