На первом этапе кубка «Русмастерс» команда озерчан завоевала 15 медалей

С 9 по 12 декабря в горнолыжном комплексе «Солнечная долина» (г. Миасс) прошел 1 этап кубка России «Русмастерс» по горнолыжному спорту среди любителей и ветеранов.
Соревнования проходили по четырём дисциплинам: супер гигант, комбинация, слалом-гигант и специальный слалом. Озерский городской округ представляли: Кулешов Владимир, Степанов Андрей, Зырин Иван, Лыткин Сергей, Логинов Игорь, Васильев Владимир, Зырина Ольга, Степанова Нина. Команда Озерска завоевала 15 медалей.
В своих возрастных группах озерчане стали победителями и призёрами в следующих дисциплинах:
Супер гигант:
2 место – Зырина Ольга, Кулешов Владимир
3 место – Степанова Нина, Лыткин Сергей
Комбинация (супергигант+1 попытка слалома):
1 место – Зырина Ольга, Лыткин Сергей,
2 место – Кулешов Владимир,
3 место - Степанова Нина
Слалом гигант:
2 место – Зырина Ольга, Лыткин Сергей ,
3 место – Степанова Нина
Специальный слалом:
1 место – Зырина Ольга,
2 место – Степанова Нина, Лыткин Сергей
3 место – Кулешов Владимир