На первом этапе кубка «Русмастерс» команда озерчан завоевала 15 медалей

С 9 по 12 декабря в горнолыжном комплексе «Солнечная долина» (г. Миасс) прошел 1 этап кубка России «Русмастерс» по горнолыжному спорту среди любителей и ветеранов.

Соревнования проходили по четырём дисциплинам: супер гигант, комбинация, слалом-гигант и специальный слалом. Озерский городской округ представляли: Кулешов Владимир, Степанов Андрей, Зырин Иван, Лыткин Сергей, Логинов Игорь, Васильев Владимир, Зырина Ольга, Степанова Нина. Команда Озерска завоевала 15 медалей.

В своих возрастных группах озерчане стали победителями и призёрами в следующих дисциплинах:

Супер гигант:

2 место – Зырина Ольга, Кулешов Владимир

3 место – Степанова Нина, Лыткин Сергей

Комбинация (супергигант+1 попытка слалома):

1 место – Зырина Ольга, Лыткин Сергей,

2 место – Кулешов Владимир,

3 место - Степанова Нина

Слалом гигант:

2 место – Зырина Ольга, Лыткин Сергей ,

3 место – Степанова Нина

Специальный слалом:

1 место – Зырина Ольга,

2 место – Степанова Нина, Лыткин Сергей

3 место – Кулешов Владимир

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/49329/