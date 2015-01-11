2021-12-17YEKT07:00:00 | Новости Городские новости Евгений Щербаков: «Радость детей – это самое главное» Глава округа Евгений Щербаков вручил подарки детям, принимавшим участие в областном онлайн-фестивале «Сказочное путешествие», и поздравил их с наступающим Новым годом.

16 декабря в клубе, где размещается общественная организация «Наши дети», состоялось чествование озерских ребятишек с ограниченными возможностями здоровья. Они с самой лучшей стороны проявили себя в ходе большого творческого мероприятия, которое объединило около 600 детей Южного Урала: каждый стал победителем в одной из номинаций онлайн-фестиваля.

Наградить мальчишек и девчонок к ним в клуб пришел глава округа Евгений Щербаков. Он поблагодарил юных озерчан, их родителей и наставников за активное участие в региональном проекте, поздравил с победой и сфотографировался с дружной фестивальной командой у новогодней елки.

- Дети у нас разные и все они по-разному переживают своё детское счастье. Сегодня я приехал к особенным детям, они очень искреннее. Мы всегда будем помогать и содействовать развитию этих ребятишек, чтобы у них было достойное будущее. Радость детей – это самое главное, - отметил глава округа после награждения.

От Озерского городского округа в онлайн-фестивале приняли участие 14 ребят. За время проведения фестиваля, с 3 по 12 декабря, они окунулись в волшебство сказки Льюис Кэрролл «Приключения Алисы в Стране чудес». Дети и их родители участвовали в мастер-классах, викторинах и играх, активно общались друг с другом, задавали актуальные вопросы специалистам организаций, предоставляющих услуги по реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья.

В онлайн-формате отрывки из произведения про Алису детям читали: заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов, первый заместитель Министра культуры Челябинской области Ирина Анфалова-Шишкина, политтехнолог Евгений Маклаков, первый заместитель министра социальных отношений Челябинской области Ирина Скалунова.

Содействие во время проведения онлайн-фестиваля семьям оказывали специалисты Управления социальной защиты населения администрации округа и представители Озерской общественной организации «Наши дети».

Лилия Солодовникова, начальник УСЗН:

- Областной онлайн-фестиваль был приурочен к Международному дню инвалидов и проходил в подобном формате впервые. Он помог детям проявить их лучшие способности, познакомиться друг с другом и обрести новых друзей.

Успех воспитанников общественной организации «Наши дети» на областном уровне вполне закономерен. В течение года ребята принимают активное участие в различных соревнованиях и фестивалях, а местные власти делают все возможное, чтобы жизнь у этих детей проходила интересно, несмотря на проблемы со здоровьем.



Информация предоставлена: 16 декабря в клубе, где размещается общественная организация «Наши дети», состоялось чествование озерских ребятишек с ограниченными возможностями здоровья. Они с самой лучшей стороны проявили себя в ходе большого творческого мероприятия, которое объединило около 600 детей Южного Урала: каждый стал победителем в одной из номинаций онлайн-фестиваля.Наградить мальчишек и девчонок к ним в клуб пришел глава округаОн поблагодарилюных озерчан, их родителей и наставников за активное участие в региональном проекте, поздравил с победой и сфотографировался с дружной фестивальной командой у новогодней елки.- отметил глава округа после награждения.От Озерского городского округа в онлайн-фестивале приняли участие 14 ребят. За время проведения фестиваля, с 3 по 12 декабря, они окунулись в волшебство сказки Льюис Кэрролл «Приключения Алисы в Стране чудес». Дети и их родители участвовали в мастер-классах, викторинах и играх, активно общались друг с другом, задавали актуальные вопросы специалистам организаций, предоставляющих услуги по реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья.В онлайн-формате отрывки из произведения про Алису детям читали: заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов, первый заместитель Министра культуры Челябинской области Ирина Анфалова-Шишкина, политтехнолог Евгений Маклаков, первый заместитель министра социальных отношений Челябинской области Ирина Скалунова.Содействие во время проведения онлайн-фестиваля семьям оказывали специалисты Управления социальной защиты населения администрации округа и представители Озерской общественной организации «Наши дети».начальник УСЗН:Успех воспитанников общественной организации «Наши дети» на областном уровне вполне закономерен. В течение года ребята принимают активное участие в различных соревнованиях и фестивалях, а местные власти делают все возможное, чтобы жизнь у этих детей проходила интересно, несмотря на проблемы со здоровьем.Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2021-12-17YEKT07:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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