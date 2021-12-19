В Каслинском районе автомобиль врезался в дерево и загорелся

В Каслинском районе (Челябинская область) устанавливаются обстоятельства ДТП с последующим возгоранием автомобиля – инцидент произошел на автодороге Касли – Верхний Уфалей.
«Загорелся автомобиль Renault. Все произошло из-за ДТП: водитель не справился с управлением, машину занесло, и она врезалась в дерево. Хозяин самостоятельно покинул транспортное средство и находился на улице. Его увезли для осмотра в центральную районную больницу Каслей. Авто потушили сотрудники отдельного поста 60-й пожарно-спасательной части», – говорится в сообщении.
Пожарные напоминают, что автомобиль – это настоящий склад легковоспламеняющихся материалов: бензин, масло, резина, краска, кожа или ткань, проводка, – и он может выгореть полностью за 5-6 минут. Поэтому так важно, чтобы в случае ЧП рядом был исправный огнетушитель. Хранить его следует в салоне, а вот в багажнике, наоборот, не рекомендуется, так как во время происшествия доступ к нему может быть затруднен.
https://dostup1.ru/accident/V-Kaslinskom-rayone-avtomobil-vrezalsya-v-derevo-i-zagorelsya_144873.html