Информация о заболеваемости COVID-19 в Озерском городском округе

Межрегиональное управление №71 информирует, в период с 20.12.2021г. по 26.12.2021г. у граждан, проживающих на территории Озерского городского округа, зарегистрировано 95 новых случаев заболевания COVID-19.

За этот период выздоровели 164 человека.

В Озерском городском округе продолжается вакцинация против COVID-19.

По данным, предоставленным ФГБУЗ «Клиническая больница №71» ФМБА России, по состоянию на утро 27.12.2021 получили 1 прививку 41571 человек, 2 прививки – 30046 человек.

Вакцинация – самый надежный способ защитить вас от тяжелого течения COVID-19 и необратимых последствий.

Для желающих защитить себя и окружающих от коронавирусной инфекции, в городской и заводской поликлиниках работают кабинеты вакцинации.

Кроме того, КБ № 71 приглашает желающих на вакцинацию и ревакцинацию против covid-19 лиц старше 18 лет в пункт, расположенный в кинотеатре «Октябрь» (центральный вход).

График работы: 27 - 30 декабря с 9:00 до 15:00 (кроме 26 декабря);

3 января и 6 января 2022 с 9:00 до 14:00.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/49457/