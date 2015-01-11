Озерск готовится встретить праздник «Крещение Господне»

Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует:

Место размещения купели для омовения граждан в праздник «Крещение Господне» - озеро Иртяш в районе КРЦ «Айвенго» (пляж «Нептун»).

В данном месте с 20.30 18 января до 01.00 19 января 2022 будет оборудован спасательный пост и организовано отапливаемое помещение для обогрева и переодевания граждан, вышедших из воды.

Чин водоосвещения будет проведён 18 января в 21:00.

Обращаем ваше внимание на то, что:

· выезд на лед на личном автотранспорте запрещен;

· у Купели могут находиться не более 10 человек (включая спасателей);

· следует соблюдать безопасную дистанцию в отапливаемых палатках и у Купели.

Каждому, кто решится искупаться в оборудованной купели, следует четко оценивать состояние своего здоровья и риск наступления нежелательных последствий. Рекомендуем заранее посетить врача и убедиться в отсутствии противопоказаний.

Зимнее плавание не рекомендуется людям при следующих острых и хронических (в стадии обострения) заболеваниях:

воспалительные заболевания носоглотки, придаточных полостей носа, отиты;

сердечно-сосудистой системы (врожденные и приобретенные пороки клапанов сердца, ишемическая болезнь сердца с приступами стенокардии; перенесенный инфаркт миокарда, коронаро-кардиосклероз, гипертоническая болезнь II и III стадий);

центральной нервной системы (эпилепсия, последствия тяжелых травм черепа; склероз сосудов головного мозга в выраженной стадии, сирингомиелия; энцефалит, арахноидит);

периферической нервной системы (невриты, полиневриты);

эндокринной системы (сахарный диабет, тиреотоксикоз);

органов зрения (глаукома, конъюнктивит);

органов дыхания (туберкулез легких - активный и в стадии осложнений, воспаление легких, бронхиальная астма, эмфизема);

мочеполовой системы (нефрит, цистит, воспаление придатков, воспаление предстательной железы);

желудочно-кишечного тракта (язвенная болезнь желудка, энтероколит, холецистит, гепатит);

кожно-венерические заболевания.