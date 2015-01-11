Инспектор ДПС устроил смертельную аварию на встречке под Кыштымом

В Челябинской области устанавливаются обстоятельства смертельного ДТП на автодороге Тюбук – Кыштым, участником которого стал инспектор полка ДПС.

Авария произошла около трех часов ночи в воскресенье, 23 января.

Сообщается, что 39-летний полицейский на своем Lexus RX 350 выехал на встречную полосу, где столкнулся с иномаркой Nissan Pulsar под управлением мужчины 1980 года рождения. От полученных травм водитель Nissan скончался на месте происшествия. Его пассажир был госпитализирован. Инспектор ДПС от медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался.

Обстоятельства и причины аварии выясняются.

https://dostup1.ru/accident/Inspektor-DPS-ustroil-smertelnuyu-avariyu-na-vstrechke-pod-Kyshtymom_145886.html