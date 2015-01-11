2022-01-28YEKT11:00:00 | Новости Городские новости В Озерске получен первый опыт работы с вывесками В последние годы от растяжек на улицах, рекламных полотен на домах и неуклюжих вывесок стараются избавиться многие города России. В числе первых, кто разработал и начал внедрять современные стандарты – наш округ.

Правовая основа

08.09.2020 года решением Собрания депутатов Озерского городского округа № 132 были утверждены «Правила размещения и содержания информационных конструкций на территории Озерского городского округа Челябинской области». Так называемый, «Дизайн-код» получил путевку в жизнь.

Данные Правила (ссылка на документ) в полном объеме раскрывают понятие «информационных конструкций – вывесок», их размер, способ их размещения, материал, из которого они могут быть изготовлены, разновидность, а также сведения о том, каким образом Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа согласовывает дизайн-проекты размещения вывесок, осуществляет демонтаж информационных конструкций, не соответствующих требованиям указанных Правил.

Понятие «вывеска» - о чем речь?

«Вывески» – это информационные конструкции, размещаемые на фасадах, крышах зданий, строений, сооружений, включая витрины, на фасадах, крышах нестационарных торговых объектов, на внешних поверхностях отдельно стоящих конструкций в месте нахождения или осуществления деятельности организации или индивидуального предпринимателя, которые могут содержать сведения о профиле деятельности организации, индивидуального предпринимателя и (или) виде реализуемых ими товаров, оказываемых услуг и (или) их наименование (фирменное наименование, коммерческое обозначение, изображение товарного знака, знака обслуживания) в целях информирования неопределенного круга лиц о фактическом местоположении (месте осуществления деятельности) данной организации, индивидуального предпринимателя.

Кто контролирует соблюдение Правил?

Контроль за содержанием информационных конструкций в Озерском городском округе осуществляет Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа.

После того как Правила размещения и содержания информационных конструкций были опубликованы в газете «Озерский вестник» и размещены на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа, собственникам информационных конструкций сразу же было предложено самостоятельно предпринять все необходимые меры по их приведению в соответствие. От юридических лиц и граждан поступило множество обращений в Управление, специалисты давали разъяснения по возникающим вопросам, чтобы собственники конструкций понимали, что от них требуется и не возникало каких-то спорных моментов.

Практика применения Правил

Работа по соблюдению Правил размещения и содержания информационных конструкций ведется Управлением архитектуры и градостроительства с 2021 года.

За 2021 год были выявлены 52 информационные конструкции, противоречащие требованиям Правил, из них добровольно собственниками конструкций было демонтировано 32 штуки.

Например, на пр. Карла Маркса была выполнена следующая работа:

- собственникам магазинов «Орфей» и «Русь» одним из первых были выданы уведомления о несоответствии информационных конструкций Правилам, замечания были оперативно устранены, информационные конструкции были демонтированы;

- собственникам магазинов «Дом мебели», «Универсам», «Сад чудес», аптек «Доктор Ч» и «Не болей» были выданы уведомления о несоответствии информационных конструкций Правилам. Данные уведомления были исполнены ими не в полном объеме.

Управление архитектуры и градостроительства выражает надежду на то, что работа по выполнению уведомлений собственниками вышеуказанных объектов будет продолжена.

В Управление также регулярно обращаются собственники помещений и арендаторы для оценки и возможной корректировки эскизов вывесок, которые они предполагают разместить на фасадах в будущем. Специалисты Управления следят, чтобы планируемые вывески не противоречили требованиям Правил размещения и содержания информационных конструкций. По состоянию на 01 января 2022 года с таким заявлением собственники помещений и арендаторы обращались 10 раз (вывески по бул. Гайдара, пр. Победы, пр. Карла Маркса, пр. Ленина, ул. Дзержинского, в поселке Новогорный). В некоторых случаях эскиз противоречил требованиям Правил – тогда Управлением в адрес собственников (арендаторов) направлялись замечания с целью исправления эскиза.

За 2021 год в адрес Управления поступило 2 дизайн-проекта размещения информационных конструкций на следующих зданиях: магазин «Елена», расположенный на пр. Карла Маркса, и магазин, расположенный по пр. Ленина, д. 29. Оба дизайн-проекта были согласованы.

Когда оформляется дизайн-проект вывески

Согласно п. 30 Правил, на некоторые информационные конструкции собственниками в обязательном порядке оформляется Дизайн-проект размещения вывески, который подлежит согласованию с Управлением архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа.

Вывески, размещаемые в соответствии с согласованным дизайн-проектом:

1) отдельно стоящие;

2) уникальные;

3) размещаемые на крыше здания;

4) предусматривающие вертикальный порядок расположения букв на информационном поле вывески;

5) размещаемые на торгово-развлекательных центрах, кинотеатрах, театрах, общественно значимых социальных объектах, встроенно-пристроенных помещениях, нежилых зданиях, строениях, сооружениях, входные группы которых обеспечивают доступ в помещения более чем одного собственника (арендатора), встроенных помещениях в случае, когда высота первого этажа превышает высоту 3,5 м;

6) размещаемые на объектах культурного наследия;

7) вывески организаций, расположенных в помещениях подвальных и цокольных этажей в определенных случаях.

Уведомление, демонтаж, возврат

В случае, если выданные уведомления о несоответствии информационных конструкций «Дизайн-коду» не будут исполнены в полном объеме, они будут демонтированы принудительно за счет средств бюджета Озерского городского округа. Данная работа будет осуществляться в 2022 году.

Демонтаж информационных конструкций будет производиться в соответствии с требованиями действующего законодательства с привлечением подрядных организаций.

Возврат демонтированных информационных конструкций осуществляется подрядной организацией по поручению Управления имущественных отношений на основании заявлений владельцев информационных конструкций о возврате после погашения такими владельцами затрат на демонтаж и хранение соответствующих информационных конструкций.

Продолжение следует…

В дальнейшем работа по выявлению информационных конструкций, которые не соответствуют требованиям «Дизайн-кода», будет продолжена. По оценкам специалистов Управления в Озерском городском округе установлено большое количество конструкций, не соответствующих требованиям Правил (практически на каждой улице города такие конструкции имеются).

Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа надеется, что информационные конструкции и места их установки будут самостоятельно приведены собственниками в соответствие с требованиями Правил размещения и содержания информационных конструкций на территории Озерского городского округа Челябинской области.

На фото: внешний вид фасадов зданий "до" и "после"



Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2022-01-28YEKT11:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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