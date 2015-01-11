Важное сообщение для участников дорожного движения Озёрска!

В результате повреждения инженерных сетей на дороге в центре перекрестка улиц Свердлова и Кирова образовался провал.
Управление капитального строительства и благоустройства информирует участников дорожного движения о снижении максимальной скорости до 20 км/час при подъезде к данному перекрестку (дорожные знаки выставлены).
В ближайшее время будут выполнены следующие работы:
1. срезано асфальтобетонное покрытие в месте провала;
2. выравнено основание с добавлением нового материала.
Восстановление данного участка автомобильной дороги до нормативного состояния будет произведено силами ММПКХ.
Информация УКСиБ.