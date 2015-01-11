В Кыштыме запустят экскурсию по территории завода XVIII века

Сразу два кыштымских культурно-туристических проекта получили президенсткую поддержку. В 2022 году силами АНО «Бюро Усадьба» будет создан туристический аудиоспектакль — экскурсия по городу и специальный маршрут по уникальной исторической заводской территории.

Средства на это поступят из фонда президентских грантов и отдельного президентского фонда культурных инициатив.

Оба маршрута приурочены к юбилею города и завода, в 2022 году Кыштыму исполняется 265 лет.

В основу аудиоспектакля лягут исторические факты: например, как заводовладелец Никита Демидов поднялся на Егозу, окинул взглядом окрестности, прокричал: «Греметь здесь моим заводам!» — и дикая территория превратилась в горнозаводскую площадку.

Маршрут аудиопрогулки-спектакля «Город-завод» проложат по памятным местам города. Отчасти он будет собран из популярной ветки туристической тропы «Прошлое в настоящем и будущем», созданной туристическим центром Кыштыма несколько лет назад. Но в нитку маршрута будет добавлено больше обзорных площадок.

Сценарий аудиоспектакля сейчас готовится специалистами — уроженцами Кыштыма. У руля стоят Николай Тележников (завкафедрой режиссуры кино и телевидения ЧГИК), Стелла Панова (телекомпания «Стелла») и Елена Журавлева (руководитель театральной студии «Окно» в кыштымском Доме детского творчества). Часть ролей будут озвучивать профессиональные актеры и ведущие. А параллельно с этим в марте — апреле для всех кыштымцев объявят кастинг, принять участие в озвучке смогут и горожане. Кроме того, в музыкальном сопровождении задействуют удивительный речевой хор воспитанников студии «Окно».

«Идея с аудиоспектаклем возникла в ходе стажировки в Коломне. Там создан культурный кластер, такая арт-коммуналка. И одна из фишек — аудиоспектакль по Коломне. Мне понравилась эта идея, и я предложила коллегам проект. Будем считать это нашим творческим подарком к юбилею города и завода»,

— рассказывает Алина Шмарина, директор центра развития туризма и АНО «Бюро Усадьба».

Дополнить кыштымскую прогулку можно будет специальным туром на завод. Уникальная экскурсия будет организована по исторической территории завода, расчерченной еще в XVIII веке. Здесь сохранились сразу пять индустриальных объектов, признанных культурным наследием на региональном уровне. Дополнит прогулку историческая лаборатория — для гостей будут доступны архивные документы, путевые заметки и очерки путешественников, творческие черновики.

«Мы собираем воедино все, что рассказано и задокументировано: документы, исторические очерки краеведа Вячеслава Лютова, романы Евгения Федорова („Каменный пояс“ о Демидове и „Кыштымские звери“), редкие архивные фотографии середины прошлого века из фонда музея машиностроительного объединения. Кстати, музей в нашем проекте принимает активное участие, и мы надеемся, что его сотрудники станут экскурсоводами для первых групп посетителей»,

— добавляет Алина Шмарина.

Завершение грантовых проектов назначено на осень 2022 года. Первые группы туристов по заводскому маршруту пройдут в мае. Одна из глав аудиоспектакля будет готова ко Дню города Кыштыма в июне. А целиком оба туристических проекта запустятся в сентябре, ко Дню машиностроителей. После обкатки проектов они будут доступны для всех желающих и станут одним из предложений туристических агентств области для местных жителей и гостей региона.

«Кыштымская дразнилка», скульптура Ивана Горшкова, резидента Уральской биеннале. Была установлена ко Дню металлурга в 2021 году.

Так что уже осенью можно будет пройти через проходную исторического Верхнекыштымского железоделательного и чугунолитейного завода, оглядеться и оценить «новое железо» Урала: культурно-историческое. Новые маршруты — это первый шаг к созданию креативного индустриального кластера на территории Кыштыма и заводской территории.

«Мы работаем в тесной связке с Александром Савичевым, краеведом, амбассадором и инициатором развития заводской территории Сысерти. Сотрудничаем с первым уральским кластером „Гора Белая“. На наших площадках не раз открывались резиденции Уральской биеннале современного искусства. В разработке еще несколько проектов, которые пока рано анонсировать. Небольшими шагами мы идем к созданию кластера на территории Кыштыма. Это перспективное направление, очень интересная форма. К тому же поблизости есть удачные кейсы, есть с кем работать и у кого учиться»,

— Алина Шмарина верит в идею «нового железа» и ее реализацию на горнозаводской территории.

Еще одним «яйцом» в этой кластерной корзине можно считать и грандиозную реконструкцию главной туристической достопримечательности Кыштыма — усадьбы Демидовых, или «Белого дома». За счет федерального бюджета объект культурного наследия федерального значения будет восстановлен и превращен в творческое пространство для местных жителей и гостей города. И может стать сердцем того самого горнозаводского кластера Кыштыма. Но это уже другая, очень большая и интересная история.

https://www.1obl.ru/news/kultura/v-kyshtyme-zapustyat-ekskursiyu-po-territorii-zavoda-xviii-veka/