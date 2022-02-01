Нагрузка на поликлиники Челябинской области выросла на 300%

Из-за вспышки заболеваемости ОРВИ и COVID-19 в Челябинской области на 300% выросла нагрузка на поликлиники – при этом около 15% медиков сами находятся на больничном.

Чтобы выдержать шквал больных, со следующей недели в поликлиники придут на практику студенты-медики. Предполагается, что они частично решат кадровую проблему.

По словам первого заместителя губернатора Челябинской области Ирины Гехт, увеличение числа пациентов наблюдается и в вызовах на дом. И по скорой, и по неотложной помощи количество вызовов увеличилось на 25%. Так, накануне, 1 февраля скорую вызывали 2 539 раз, неотложку – 3 941.

«По неотложной помощи, несмотря на вал вызовов, отработка идет быстрая, бывают переносы на одни сутки, но не более. По скорой помощи все вызовы отрабатываются день в день. Сейчас номер “122” обслуживают 55 операторов, еще 50 человек будут работать в расширенном колл-центре. Им в помощь запустят роботов, которые помогут операторам с тем, что заранее соберут информацию о пациенте со слов звонящего», – рассказала Гехт.

Отметим, напряженную обстановку с заболеваемостью на Южном Урале создал пришедший в регион штамм «омикрон». Именно с ним связывают взрывной рост числа случаев коронавируса. Сейчас он наложился на сезонную волну заболеваемости ОРВИ, что еще более усугубило ситуацию.

https://dostup1.ru/medicine/Nagruzka-na-polikliniki-Chelyabinskoy-oblasti-vyrosla-na-300_146189.html