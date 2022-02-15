В Челябинской области приостановят эвакуацию машин с парковок для инвалидов

В Челябинской области временно приостановят эвакуацию машин с парковочных мест для инвалидов – соответствующее распоряжение дал начальник ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков.

На совещании с руководством ГИБДД Скоков обратил внимание на увеличение количества случаев эвакуации с мест обозначенных знаком «Парковка для инвалидов» автомобилей без соответствующей таблички на лобовом стекле, на деле принадлежащих водителям такой категории.

«Генерал Скоков потребовал временно приостановить эвакуацию автомобилей с таких парковочных мест, при этом незамедлительно провести работу с госучреждением, ответственным за пополнение федерального реестра лиц с ограниченными возможностями и обеспечить доступ к нему», – сообщили в пресс-службе.

Теперь в случае обнаружения на месте для инвалидов любого автомобиля автоинспекторы будут обязаны проверить его по всем необходимым базам данных.

Главный полицейский потребовал, чтобы поставленные им задачи должны быть решены в кратчайшие сроки.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-priostanovyat-evakuatsiyu-mashin-s-parkovok-dlya-invalidov_146697.html