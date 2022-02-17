Афиша на 19-20 февраля!

Приближается весна! И уже можно ощутить ее дыхание!
И в нашей афише все больше событий и мероприятий, как будто вместе с приближающейся весной проспается культурная и спортивная жизнь Озерска..
Итак, Озерск и его окрестности!
Все выходные
глк "Егоза"
сб - 10:00 - 21:00 (с 10:00 до 18:00 все трассы, все подъёмники + ТЮБИНГ, с 18:00 до 21:00 вечернее катание на трассе "Спортивная", работает основной и малый подъёмники)
вс - 10:00 - 18:00 (все трассы, все подъёмники и ТЮБИНГ)
Также для Вас:
- Ski-сервис
- Прокат.
- Инструкторы.
- Мангальные зоны.
- Кафе.
- Камеры хранения.
СПРАВКИ (и запись к инструкторам) ПО ТЕЛЕФОНУ +7 982 277 63 33
Бронирование мангальных зон +7 900 092 04 65
С 11 до 17.00
В этот раз MARKET_OZ состоится 19 и 20 февраля, успеваем приобрести подарки и на 23 февраля, и на 8 Марта!
График работы Детского парка
Суббота, 19-ое февраля
С 10 до 16ч Городской музей
Персональная выставка «Музыка тишины» акварельных этюдов Татьяны Лабазовой (г. Челябинск). На выставке представлены работы, выполненные автором в течение последних 20 лет. Татьяна Лабазова - участница городских, областных, региональных художественных выставок.
10.30 стадион "Труд"
"Лыжня России"
12 и 18.00 ДК им.А.С.Пушкина
Городской конкурс военно-патриотической песни "Душа солдата". Начало в 12.00
Праздничный концерт "Служу России". Начало в 18.00.
Вход свободный. В течение дня работает буфет.
16.00 ДК "Строитель"
праздничный концерт «О Родине, о мужестве, о славе», посвященный Дню защитника Отечества.
Наши зрители услышат талантливых исполнителей Александра Великанова, Олега Шакова, Владимира Алушкина в сопровождении оркестра русских народных инструментов «Россияне» под управлением заслуженного работника культуры, главного дирижера Бориса Борисова, а также на сцену выйдут Образцовый хореографический коллектив «Купава», хоровой коллектив «Хорошие девчата», хор ветеранов «Рябинушка» и другие.
18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
Спектакль «Визит дамы» по пьесе Фридриха Дюрренматта.
В центре сюжета – ответ на вопрос, на что способна женщина, которую предали из трусости и эгоизма. Миллиардерша Клара Цаханассьян возвращается в родной Гюллен, чтобы подарить разоренному городу и его нищим жителям миллиард.
Воскресенье, 20-ое февраля
11.00 стадион "Труд"
Сразятся сильнейшие: 20 февраля в Озерске пройдет отбор на турнир по хоккею на валенках на кубок Законодательного Собрания Челябинской области.
Отбор состоится в 11:00 на стадионе «Труд». Кубок поддерживает генеральный директор «Маяка», депутат ЗСО Михаил Похлебаев.
11.30 Шахматнй клуб
Турнир по шахматам,
посвященный Дню Защитника Отечества!
Регистрация участников с 11-00 до 11-20.
Первый тур – 11-30.
Контроль времени – 5 минут + 3 секунды добавление на каждый ход до конца партии каждому участнику.
В соревновании могут участвовать лица не младше 18 лет.
18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Старший сын" А.Вампилов
Комедия (12+)
Удивительная история, которая неизвестно когда произошла, да и произошла ли… Добрая, светлая, чуточку нереальная и вместе с тем самая что ни есть настоящая.
Материал подготовила Александра Лебедева.