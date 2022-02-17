Афиша на 19-20 февраля!

Приближается весна! И уже можно ощутить ее дыхание!

И в нашей афише все больше событий и мероприятий, как будто вместе с приближающейся весной проспается культурная и спортивная жизнь Озерска..

Итак, Озерск и его окрестности!

Все выходные

глк "Егоза"

сб - 10:00 - 21:00 (с 10:00 до 18:00 все трассы, все подъёмники + ТЮБИНГ, с 18:00 до 21:00 вечернее катание на трассе "Спортивная", работает основной и малый подъёмники)

вс - 10:00 - 18:00 (все трассы, все подъёмники и ТЮБИНГ)

Также для Вас:

- Ski-сервис

- Прокат.

- Инструкторы.

- Мангальные зоны.

- Кафе.

- Камеры хранения.

СПРАВКИ (и запись к инструкторам) ПО ТЕЛЕФОНУ +7 982 277 63 33

Бронирование мангальных зон +7 900 092 04 65

С 11 до 17.00

В этот раз MARKET_OZ состоится 19 и 20 февраля, успеваем приобрести подарки и на 23 февраля, и на 8 Марта!

График работы Детского парка

Суббота, 19-ое февраля

С 10 до 16ч Городской музей

Персональная выставка «Музыка тишины» акварельных этюдов Татьяны Лабазовой (г. Челябинск). На выставке представлены работы, выполненные автором в течение последних 20 лет. Татьяна Лабазова - участница городских, областных, региональных художественных выставок.

10.30 стадион "Труд"

"Лыжня России"

12 и 18.00 ДК им.А.С.Пушкина

Городской конкурс военно-патриотической песни "Душа солдата". Начало в 12.00

Праздничный концерт "Служу России". Начало в 18.00.

Вход свободный. В течение дня работает буфет.

16.00 ДК "Строитель"

праздничный концерт «О Родине, о мужестве, о славе», посвященный Дню защитника Отечества.

Наши зрители услышат талантливых исполнителей Александра Великанова, Олега Шакова, Владимира Алушкина в сопровождении оркестра русских народных инструментов «Россияне» под управлением заслуженного работника культуры, главного дирижера Бориса Борисова, а также на сцену выйдут Образцовый хореографический коллектив «Купава», хоровой коллектив «Хорошие девчата», хор ветеранов «Рябинушка» и другие.

18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

Спектакль «Визит дамы» по пьесе Фридриха Дюрренматта.

В центре сюжета – ответ на вопрос, на что способна женщина, которую предали из трусости и эгоизма. Миллиардерша Клара Цаханассьян возвращается в родной Гюллен, чтобы подарить разоренному городу и его нищим жителям миллиард.

Воскресенье, 20-ое февраля

11.00 стадион "Труд"

Сразятся сильнейшие: 20 февраля в Озерске пройдет отбор на турнир по хоккею на валенках на кубок Законодательного Собрания Челябинской области.

Отбор состоится в 11:00 на стадионе «Труд». Кубок поддерживает генеральный директор «Маяка», депутат ЗСО Михаил Похлебаев.

11.30 Шахматнй клуб

Турнир по шахматам,

посвященный Дню Защитника Отечества!

Регистрация участников с 11-00 до 11-20.

Первый тур – 11-30.

Контроль времени – 5 минут + 3 секунды добавление на каждый ход до конца партии каждому участнику.

В соревновании могут участвовать лица не младше 18 лет.

18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Старший сын" А.Вампилов

Комедия (12+)

Удивительная история, которая неизвестно когда произошла, да и произошла ли… Добрая, светлая, чуточку нереальная и вместе с тем самая что ни есть настоящая.

Материал подготовила Александра Лебедева.