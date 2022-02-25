Ограничения авиасообщения для России. Главное

Как только Россия начала военную операцию на Украине, Великобритания и ЕС ввели против нашей страны новые санкции, которые коснулись международных полетов и виз.

Закрытие неба

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. Последняя сразу же приняла решение закрыть свое воздушное пространство для самолетов. Следом за Украиной соответствующее решение приняла и Молдавия. В тот же день Генеральный штаб Белоруссии частично закрыл свое воздушное пространство для гражданских самолетов по рубежу государственная граница Республики Беларусь — Высокое — Барановичи — Осиповичи — Кричев и далее по южной части государственной границы Республики до Высокого.

В ответ на операцию на Украине свое воздушное пространство для российских авиакомпаний закрыли Польша и Чехия. Следом на такой шаг решились Болгария, Латвия, Эстония, Литва и Румыния. Великобритания свое воздушное пространство не закрыла, но ввела запрет на полеты «Аэрофлоту» и частным российским самолетам.

Россия в ответ ввела ограничения на полеты авиакомпаний Болгарии, Польши и Чехии, включая транзиты. Теперь полеты могут совершаться только по специальному разрешению МИДа или Росавиации. Самолетам из Великобритании запрещено входить в воздушное пространство России.

Сегодня днем стало известно, что свое воздушное пространство для российских авиакомпаний закрывают Австрия, Бельгия, Дания, Исландия, Германия, Нидерланды и Италия.

Визы

После начала военной операции на Украине Чехия приняла решение прекратить выдачу виз россиянам. Следом за ней соответствующее решение приняли Латвия и Литва. Новая Зеландия и Япония объявили о том, что не будут выдавать визы российским официальным лицам и ряду других граждан.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/ogranicheniya-aviasoobshcheniya-dlya-rossii-glavnoe/