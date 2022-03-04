На Южном Урале похолодает до –31 из-за «опускания неба»

Погода в очередной раз напомнит о том, что март в России, и на Урале в частности, – зимний месяц.

В ближайшие дни морозы усилятся, на Урале температура будет отставать от нормы. Похолодание будет сопровождаться и другими зимними «прелестями»: снегопадами и метелями.

«Почти вся территория страны в ближайшие дни будет занята обширной тропосферной ложбиной. Над Уралом и Сибирью в ней даже будет располагаться замкнутый центр высокого циклона. Такое "опускание неба" означает более низкую, чем климатическая норма, температуру воздуха на Урале, большей части Европейской России (особенно на северо-востоке) и значительной части Сибири», – поясняют синоптики.

На севере Урала, где будет располагаться эпицентр морозов, ночами ниже 30-ти градусов холода (до –34), днем – минус 20-25; на 3-5 градусов морозы ослабеют 9 марта.

Юг Урала также ожидает похолодание: в ночь на 7 марта в Челябинской области – 19-24 ниже нуля, при прояснении столбики термометров будут опускаться до минус 26-31 градуса. В дневные часы в понедельник и вторник будет 8-13, в низинах до 18-ти градусов холода. Ожидается северо-западный ветер 4-9 м/с, местами – порывы до 13 м/с. В понедельник будет облачно с прояснением, пройдет небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах изморозь, слабые метели, на дорогах гололедица от наката.

https://dostup1.ru/society/Na-Yuzhnom-Urale-poholodaet-do-31-iz-za-opuskaniya-neba_147308.html