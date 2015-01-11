11-14 марта ожидается аномально холодная погода

По данным Челябинского ЦГМС (http://www.chelpogoda.ru/):
11-14 марта местами в Челябинской области ожидается аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на 7 градусов и более.
Повышается вероятность возникновения ЧС обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения, ростом пожаров в жилом секторе, увеличением случаев общего переохлаждения и обморожения, увеличения количества ДТП.