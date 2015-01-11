В Озерске проходит профилактическая акция «Будь трезвым в пути»!

Сотрудники Госавтоинспекции Озерского городского округа и представители добровольной народной дружины "Озерские автомобилисты" присоединились к областной интернет-кампании «Трезвый водитель.

Пьяный водитель за рулем автомобиля — это чрезвычайное происшествие, последствия его трагичны.

Акция «Трезвый водитель» направлена на повышение правосознания всех участников дорожного движения. Быть трезвым за рулем — это мера безопасности, которая может спасти жизнь.

В 2021 году на территории Челябинской области зарегистрировано 288 ДТП по вине пьяных водителей, в которых 47 человек погибли и 370 получили травмы. Принятыми сотрудниками ГИБДД мерами за управление транспортным средством в состоянии опьянения привлечено к административной ответственности 15815 водителей, за повторное управление привлечено к уголовной ответственности 2467 человек.

Девизы акции «Будь трезвым в пути!» и «Выбирай трезвый путь!» должны быть повседневной нормой для каждого участника дорожного движения.