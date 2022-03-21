Новости недели с Александрой Лебедевой (22.03.2022 г.)

Еженедельный выпуск "Новостей", где мы подводим итоги, рассказываем о самом главном и интересном!
В этом выпуске:
- В Озерском городском округе усилено наблюдение за формированием цен в супермаркетах и других магазинах.
- В Озерске завершилась масштабная реконструкция систем водоснабжения НФС.
- Поликлиники Челябинской области отказались от дистанционных больничных.
- Театр кукол «Золотой петушок» отметил 70-летний юбилей.
- Мастер-класс по рисованию для взрослых -новый вариант досуга для жителей города.