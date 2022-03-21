Следственный отдел по ЗАТО город Озерск: уголовное дело об убийстве направлено в суд

В январе 2022 года в общежитии, расположенном по адресу: г. Озерск, ул. Октябрьская, 30, был обнаружен труп мужчины с колото-резаным ранением в области груди. В коридоре квартиры, а также на кухне обнаружены следы замытой крови. Также на полу обнаружен кухонный нож со следами крови на клинке. По данному факту следственным отделом по ЗАТО город Озерск было незамедлительно возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ – убийство. После проведения оперативно-розыскных мероприятий, а также первоначальных следственных действий установлено лицо, причастное к совершению указанного преступления – житель одной из квартир указанного общежития. Изначально мужчина отрицал свою причастность к совершению преступления. Вместе с тем, ввиду обнаружения неопровержимых доказательств его вины, он сознался в содеянном и подробно рассказал об обстоятельствах совершенного преступления. Так, он показал, что в ходе распития спиртных напитков по месту своего жительства, между ним и его знакомым произошел конфликт, в ходе которого он кухонным ножом нанес смертельную рану своему оппоненту.

В ходе расследования данного уголовного дела собрана достаточная доказательственная база (допросы свидетелей, заключения экспертов, результаты осмотра места происшествия и т.д.), дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения, а затем в суд для рассмотрения по существу.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей в следственном изоляторе, где и будет находиться до вынесения приговора судом.

Санкция ч. 1 ст. 105 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет.

Информация Следственного отдела по ЗАТО г.Озерск.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/50238/