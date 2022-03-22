Обрыв на высоковольтной линии электропередач устранен в кратчайшие сроки

Сегодня днем в Озерске из-за сильных порывов ветра произошёл технический обрыв на высоковольтной линии электропередач мощностью 110 кВт, идущей к Центральной распределительной подстанции-4 В результате было снижено напряжение, произошло отключение оборудования на насосно-фильтровальной станции. Оперативные службы сразу же выехали на ЦРП-4, выявили причину повреждения. В течение 30 минут дефект был устранён, в настоящее время за счёт резервной линии электроснабжение восстановлено, в том числе и на насосно-фильтровальной станции.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/50241/