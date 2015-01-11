В Озерске начал отгрузку продукции автозавод спецтехники «Интео»

Компания «Интео» (ООО «Инженерно-технический офис»), один из резидентов ТОСЭР «Озерск» в Челябинской области, выпустила первые товарные машины как официальный автопроизводитель спецтехники. На днях две смесительно-зарядные установки на базе шасси «IVECO» отправились в Кузбасс.

Озерская спецтехника будет задействована на производстве буровзрывных работ на одном из предприятий Кемеровской области. Следуя за буровыми установками, машины будут заряжать скважины взрывчатым веществом и поднимать грунт.

Компания «Интео» стала резидентом ТОСЭР «Озерск» в 2019 году. В 2021 году компания завершила процесс лицензирования и сертификации, став официальным автопроизводителем уникальной спецтехники. В среднем изготовление одной машины занимает от четырех до шести месяцев.

«Машины такого плана – штучный товар, выпуски единичные, – рассказывает генеральный директор компании «Интео» Александр Федотов. – Ежегодная потребность России в подобной спецтехнике – порядка 100 машин. Поэтому с каждым заказчиком все моменты мы прорабатываем индивидуально. Отмечу, что на старте нашего проекта мы планировали выпуск 2-4 машин в год. Однако спрос превысил все ожидания. В текущем году, согласно утвержденной программе, в планах компании – выпуск 12 машин. Более того, уже сегодня мы формируем заказы на 2023 год. С комплектующими проблем не ожидается, единственное, что пока прогнозируем, – длительное время поставок из-за смены поставщиков».

На сегодняшний день основными заказчиками «Интео» выступают предприятия Кузбасса и Сахалина. В последнее время, наряду с угольщиками в компанию начали активно обращаться золотопромышленники и алмазодобытчики. Так, в настоящее время на заводе «Интео» готовится к отгрузке еще один спецавтомобиль: смесительно-зарядная машина, смонтированная на базе КАМАЗа. Ранее в 2020 году такая же машина, промышленный экземпляр «Надежда», была куплена одной из якутских компаний. Уникальная техника сегодня работает на карьере рассыпного месторождения алмазов. Машина хорошо показала себя в условиях сурового климата.

Как отмечают в управляющей компании «Атом-ТОР», сборочное производство буровзрывной техники озерского резидента может заменить дорогостоящие импортные аналоги, которые используют в газо- и нефтедобывающих, а также строительных компаниях. Отечественная разработка выигрывает у зарубежных аналогов закупочной стоимостью, доступностью сервисного обслуживания, запасных частей и расходных материалов.

По данным АО «Атом-ТОР», сегодня на ТОСЭР в Озерске работают шесть компаний, которые уже вложили порядка 290 млн рублей, создано более 50 рабочих мест для жителей города.

Информация предоставлена "АТОМ-ТОР"

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/50260/