О погоде в Челябинской области 25.03.2022 г.

22 марта в Озерске впервые приняли авторский фестиваль Дениса Мацуева. На сцене филармонического зала Детской музыкальной школы № 1 музыканты исполнили концерт для виолончели и домры с оркестром Подгайца, Первый концерт Мендельсона, Второй фортепианный концерт Брамса и вариации на тему рококо Чайковского Подробнее
В январе 2022 года в общежитии, расположенном по адресу: г. Озерск, ул. Октябрьская, 30, был обнаружен труп мужчины с колото-резаным ранением в области груди. В коридоре квартиры, а также на кухне обнаружены следы замытой крови Подробнее
22 марта 2022 года, в 07 час 46 минут на Татышском шоссе, водитель, 1996 года рождения, не имея водительского удостоверения, управляя автомобилем «КИА РИО» не справился с управлением, выехал на встречную полосу дороги Подробнее