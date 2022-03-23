Нет нужных лекарств — звони: в Челябинской области создадут «горячую линию» по аптекам

Для аптек региона создадут «горячую линию». Запустить её на этой неделе намерен Росздравнадзор.

К операторам можно будет обратиться по вопросам поставок медикаментов. Все обращения запишут и разберут. Это нужно, чтобы избежать дефицита лекарств в регионе. Ранее губернатор Алексей Текслер потребовал каждый день мониторить цены в аптеках, следить за наличием товара.

Телефон «горячей линии» в Челябинской области 8(351)263-21-22

8 800 550 99 03 — круглосуточная бесплатная «Горячая линия» Росздравнадзора по соблюдению прав граждан в сфере охраны здоровья.

https://www.cheltv.ru/net-nuzhnyh-lekarstv-zvoni-v-chelyabinskoj-oblasti-sozdadut-goryachuyu-liniyu-po-aptekam/