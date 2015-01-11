2 апреля в городском музее состоится открытие выставки «Кладовая Уральских гор»

Новая минералогическая выставка посвящена памяти руководителя музея трудовой славы химкомбината «Маяк» Юрия Борисовича Заславского.

Мы живем на Урале, одной из богатейших природных кладовых на планете, полной самоцветов, драгоценных камней и прочих полезных ископаемых. В фондах Озерского городского музея хранится интересная минералогическая коллекция, которая начала собираться ещё создателем геологического кружка Дома пионеров, а впоследствии руководителем музея трудовой славы химкомбината «Маяк» Юрием Борисовичем Заславским. Под его руководством началась история озерской любительской минералогии, а многие его ученики посвятили этому интереснейшему хобби свою жизнь.

Именно поэтому музей решил посвятить Юрию Заславскому новую минералогическую выставку «Кладовая Уральских гор». На ней представлены уральские (и не только) минералы из коллекций ветеранов геологического кружка 1960 годов. Среди экспонатов представлены уникальные образцы, некоторые из которых сделают честь даже таким собраниям как Естественно-научный музей Ильменского государственного заповедника. Кроме камней представлены ценные документы – письма и фотографии, полевые дневники и даже рукописи отца отечественной минералогии Александра Евгеньевича Ферсмана.

Открытие выставки «Кладовая Уральских гор» состоится 2 апреля в 12:00 часов.

Музей открыт: понедельник – четверг с 10:00 до 19:00 часов, в пятницу с 10:00 до 18:00 часов, в субботу с 10:00 до 16:00 часов. Все справки и запись на экскурсии по телефону музея: 2-80-90.

Озерский городской музей, расположен по адресу: пр. Победы, 2. Вход свободный.

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Сайт: https://museum-ozersk.chel.muzkult.ru/

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/50333/