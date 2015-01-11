В Челябинской области стартовал весенний призыв

Сегодня, 1 апреля, в России стартует весенняя призывная кампания – до 15 июля в армию заберут 134,5 тыс. человек, в том числе из Челябинской области служить отправятся 3 238 парней.

Срочной службе в рядах Вооруженных Сил РФ подлежат молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе и признанные годными в соответствии и федеральным законом о воинской службе.

По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, отправка срочников к местам службы начнется в третьей декаде мая. В специальной операции на Украине новобранцы задействованы не будут. «Большинство военнослужащих профессиональную подготовку пройдут в учебных центрах (от трех до пяти месяцев). Призывники не будут направляться в горячие точки. По истечении срока службы все военнослужащие будут уволены в запас и отправлены к местам проживания», – сказал, в частности, министр.

Напомним, сегодня же в Челябинской области заработал консультативно-правовой центр военной прокуратуры, куда граждане смогут сообщить о нарушениях военными комиссариатами их прав на предоставление отсрочки, освобождения от призыва на военную службу и другим вопросам.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-startoval-vesenniy-prizyv_148206.html