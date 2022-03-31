Проект «Летний театр» стал победителем в конкурсе Президентского фонда культурных инициатив

Президентский фонд культурных инициатив подвел итоги заявочной кампании первого грантового конкурса 2022 года на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. Из 10 290 оформленных заявок проект «Летний театр» Озерского театра драмы и комедии «Наш дом» смог заинтересовать экспертный совет и обрести поддержку.

«Летний театр» - уникальный проект Озерского театра драмы и комедии «Наш дом». Проект рассчитан на показ спектаклей, концертов из репертуара театра вне его стен, на свежем воздухе, в непривычной атмосфере на территории Парка культуры и отдыха. В 2021 году руководством театра «Наш дом» была разработана концепция Летнего театра и выбрана локация для проведения показов. В конце мая состоялись первые показы спектаклей. Деятельность Летнего театра продолжалась в июне и августе. Все спектакли Летнего театра проходили с аншлагами, что позволяет с уверенностью сказать, что данный проект успешен, но нуждается в техническом усовершенствовании для дальнейшего развития.

Суть проекта: Приобрести сценический комплекс, чтобы осуществлять показы спектаклей театра в летний период в комфортных для зрителя условиях на удобных местах и под навесом, нивелируя неопределенность погодных условий и обеспечить творческий состав и технические службы театра профессиональной сценической площадкой для качественного оформления спектаклей.

Источник: https://teatr-ozersk.ru/

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/50364/