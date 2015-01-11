Сотрудниками полиции Озерска подведены итоги оперативно-профилактического мероприятия «Рецидив»

Сотрудниками УМВД России по ЗАТО г.Озерск проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Рецидив», целью которого являлось предупреждение совершения ранее судимыми лицами повторных преступлений и иных правонарушений.

За период проведения ОПМ осуществлены проверки 180 ранее судимых лиц, в том числе 84 лица, состоящих под административным надзором и 9 лиц, состоящих на учете в уголовно-исполнительной инспекции ФСИН России по Челябинской области.

Пресечено 1 противоправное деяние, совершенное ранее судимым лицом по статье 314.1 УК РФ (уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничения или ограничений).

К административной ответственности привлечено 13 ранее судимых лиц, находящихся под административным надзором. По результатам рассмотрения материалов об административных правонарушениях наложены административные взыскания в виде штрафов и административного ареста.

В ходе проведения мероприятия подготовлено и направлено в суды 5 материалов об установлении административного надзора, 1 заявление с целью продления срока административного надзора и 2 материала о вменении поднадзорным лицам дополнительных ограничений.

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