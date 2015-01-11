В Челябинской области инспекторы ГИБДД применили табельное оружие для задержания правонарушителя.

Поздним вечером сотрудники ДПС на автодороге в Аргаяшском районе заметили автомобиль ВАЗ-2107, который двигался с нарушением ПДД. Законные требования инспекторов об остановке транспортного средства водитель проигнорировал и попытался скрыться. Включив сирену и проблесковые маячки, сотрудники Госавтоинспекции начали преследование, однако правонарушитель на них не реагировал.

«В соответствии с Федеральным законом «О полиции» полицейскими было применено табельное оружие, правонарушитель задержан. Проведенное медицинское освидетельствование подтвердило, что он находится в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, инспекторы выяснили, что у фигуранта отсутствует полис ОСАГО и автомобиль не зарегистрирован в установленном порядке.

В отношении 36-летнего местного жителя составлено семь протоколов об административных правонарушениях», - сообщила #ОфициальныйПредставительМВДРоссии.