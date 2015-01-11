Школа Росатома открыла образовательный Open Space в снежинском детсаду

В среду, 6 апреля, в детском саду № 12 «Звездочка» в Снежинске (ЗАТО, Челябинская область) состоялось официальное открытие образовательного пространства зоны Open Space – новый кластер площадью 312 кв.м расположился сразу на двух этажах и будет способствовать всестороннему развитию воспитанников.

Создание предметно-пространственной среды, которая бы максимально способствовала эмоциональному, творческому, интеллектуальному и спортивному развитию ребенка, является одним из требований проекта «Школа Росатома» и обязательным условием для всех дошкольных учреждений, имеющих статус «Сетевой детский сад проекта «Школа Росатома» (12 по всей России).

Дети уже назвали эту территорию «Страна друзей». На первом этаже расположился спортивный зал, в котором есть скалодромы, батуты, спортивный комплекс. Второй этаж отдан под творческо-игровую деятельность: строительство, конструирование, театрализация, творческие мастерские. Одной из важнейших задач, помимо творческого и спортивного развития детей, является формирование важных компетенций современности: уметь реализовать свой замысел, совместно решать конструкторские, творческие задачи, уметь взаимодействовать неконфликтно с детьми разного возраста и разных групп. Пока из-за санитарных ограничений Open Space будут посещать дети одной группы, а когда станет возможным – дети разных групп.

По словам советника Департамента по взаимодействию с регионами, руководителя проекта «Школа Росатома» Натальи Шурочковой, важно проявлять уважение к ребенку с самого маленького возраста: «С этим детским садом мы работаем уже четвертый год, и очень приятно осознавать, что происходят события, которые позволяют детям быть здесь хозяевами – это очень важно. Важно, чтобы в детском саду дети сами создавали правила, были самостоятельными, проявляли свои личностные качества. Мы всегда поддерживаем инициативы, которые идут с места, в том числе и от детей».

Заместитель начальника управления образования Артур Мухитдинов уверен, что благодаря сплоченной команде возможна реализация любых идей. «У нас проектов очень много, креатив только приветствуется. То образовательное пространство, которое мы сегодня торжественно открыли, имеет физкультурную зону на первом этаже. А 3D-физкультура? Кто об этом слышал? Кто об этом знает? Вот это наш следующий проект. И еще есть мечта – это, конечно, бассейн».

В Снежинске представители проекта «Школа Росатома» работают уже второй день. Добавим, в четверг состоится еще одно торжественное открытие – зоны Open Space «Лаборатория окружающей среды» для 1-8 классов в школе № 135 им. академика Б.В. Литвинова.

https://dostup1.ru/society/Shkola-Rosatoma-otkryla-obrazovatelnyy-Open-Space-v-snezhinskom-detsadu_148435.html