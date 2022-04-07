Синоптики уточнили прогноз погоды на Южном Урале на выходные

Синоптики Челябинского Гидрометцентра скорректировали прогноз погоды на ближайшие выходные – по уточненным данным, в регионе будет на один-два градуса теплее, чем предполагалось.

Так, в субботу на Южном Урале ожидается от 11 до 16 градусов тепла, и только в низинах – до плюс 7. В воскресенье и понедельник показания градусников будут держаться в пределах плюс 10-15. Все ближайшие дни прогнозируется переменная облачность с солнечными днями и без осадков.

https://dostup1.ru/society/Sinoptiki-utochnili-prognoz-pogody-na-Yuzhnom-Urale-na-vyhodnye_148489.html