Озерчане побывали на Международном форуме в «Артеке»

С 1 по 4 апреля при поддержке Министерства просвещения РФ в «Артеке» прошёл Международный форум, посвящённый 100-летию со дня образования пионерской организации в нашей стране.

Международный детский центр «Артек» собрал 110 команд из разных областей, каждая прошла конкурсный отбор Российского движения школьников. На слете побывали две команды из нашего города - обучающиеся, представители родительского сообщества и советники по воспитанию и взаимодействию с общественными объединениями МБОУ СОШ №32 и МБОУ СОШ №38.

Главный вопрос, над которым работали участники форума: каким должно быть современное государственное воспитание?

2 апреля прошло торжественное открытие Международного форума в формате пионерской линейки с участием почетных гостей. На церемонии открытия присутствующие отдали дань уважения истории легендарного детского движения. В память о пионерах-героях артековцах, защищавших страну в годы Великой Отечественной войны, вожатые торжественно пронесли по Дворцовой площади копию Знамени Победы. Участников церемонии приветствовал заместитель Министра просвещения Российской Федерации Денис Грибов. Он зачитал приветственный адрес к форуму от Министра Просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова.

В рамках Международного форума в «Артеке» прошла иммерсивная выставка «100-летие пионерии: вчера, сегодня, завтра». В интерактивной форме она раскрыла историю легендарного детского движения: рассказала о традициях и ценностях, о важных делах и ярких личностях пионерской организации.

В этот же день в «Артеке» состоялся предпремьерный показ фильма «Артек. Большое путешествие», который выйдет в прокат 28 апреля. Кинокартину представили кинопродюсер кинокомпании Fresh-Film, режиссер, сценарист Армен Ананикян, юные актеры Алексей Онежен и Денис Кучер. Гости рассказали участникам форума о работе над фильмом, съемочном процессе, поделились интересными историями, которые происходили на съемочных площадках.

Ключевым событием Международного форума, посвященного 100-летию со дня основания пионерской организации, стала научно-практическая конференция «Детское движение России: вчера, сегодня, завтра». Руководители системы образования, ученые, представители педагогического сообщества и родители обменялись опытом общественной работы в школах и обсудили, как в современных условиях можно трансформировать лучшие практики пионерского движения.

В рамках научно-практической конференции прошла работа секции «Детские общественные движения: проекты, прогнозы, концепции». В центре повестки – формирование новых подходов и инструментов воспитания через деятельность детских общественных объединений. Среди спикеров – директор департамента по взаимодействию с регионами Госкорпорации «Росатом» Андрей Полосин, член объединенного экспертного совета по направлению «Общественная дипломатия» Фонда президентских грантов Лариса Даль, доцент кафедры социальной педагогики и психологии Астраханского государственного университета Нина Коннова, руководитель Центра непрерывного профессионального развития системы работников образования МДЦ «Артек» Анна Акунина.

На конференции в стиле TED «100-летие пионерии: вчера, сегодня, завтра» школьники и родители, разбившись на группы, рассуждали о базовых ценностях: семья, дружба, развитие, любовь к Родине, взаимопомощь, уважение и честь. Участники подробно разобрались в каждом из понятий и предложили свои варианты решения проблемных вопросов.

На научно-практической конференции, на тренд-сессиях и форсайт-сессиях участники форума постарались соединить опыт старшего поколения и потребности современных детей для выработки стратегии развития потенциала детской организации.

На церемонии закрытия не просто международного, а межпоколенческого форума, который объединил на одной площадке детей, советников директора по воспитанию и родителей, Федоренко Константин Альбертович, директор Международного детского центра «Артек», поблагодарил друзей «Артека» - Российское движение школьников за организацию форума, на котором все прикоснулись к истории пионерии: «За эти три дня вы стали частью артековской семьи, а значит, вы привнесёте наши ценности в свои школы: уважение к семье, трепетное отношение к учителям и любовь к родителям и стране».

Кудряшов Александр Сергеевич, директор Российского детско-юношеского центра, отметил, что воспитание основано на новой философии, формулу которой создаём мы вместе.

По итогам образовательной программы форума была создана цепочка преемственности развития ценностей детских общественных объединений страны от пионерии к российскому детскому движению будущего. Участники сделали единую Дорожную карту действий, удовлетворяющую интересы детей, родителей и педагогов.

Информация Управления образования и МБОУ СОШ №38.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/50453/